Cuneo, centinaia in protesta contro le bombe su Gaza

Circa trecento persone, tra cui numerose famiglie di migranti con bambini al seguito, si sono ritrovate nel pomeriggio a Cuneo, in piazza Galimberti, per protestare contro i bombardamenti a Gaza e chiedere un immediato cessate il fuoco.

All'incontro in strada indetto dalla Comunità Islamica di Cuneo hanno preso parte associazioni pacifiste e sigle politiche della sinistra. Gli esponenti dell'associazione Orizzonti di pace, del Coordinamento pace e disarmo e di Cuneo per i Beni Comuni si sono alternati negli interventi. I partecipanti hanno improvvisato un breve corteo attorno alla piazza, per poi concludere con una preghiera islamica scandita dall'imam di Cuneo. Tra i cori le parole "Palestina libera", "assassini, assassini, cosa c'entrano i bambini?", "Gaza vincerà", "Israele assassina".

Tra i presenti c'era anche Michele Baracco, ex ferroviere in pensione e oggi pastore di capre e pecore a Roccaforte Mondovì: in mattinata l'attivista si è reso protagonista di una sorta di flash-mob, quando ha rovesciato sul selciato di piazza Martiri, a Mondovì, sempre nel Cuneese, una vernice lavabile di colore rosso. Un gesto simbolico accompagnato dal cartello "3.000 bambini uccisi possono bastare?" e dall'invocazione "pietà".





