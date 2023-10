"Brucia la Terra" vince la 12/a edizione del Premio Morrione

La video inchiesta "Brucia la terra" vince la dodicesima edizione del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. È stata realizzata da Youssef Hassan Holgado e Tommaso Panza, col supporto del tutor Enzo Nucci del Tg3 Rai. Ha investigato il ruolo delle organizzazioni criminali foggiane a due anni dallo scioglimento del comune per mafia.

L'inchiesta "Chi li ascolterà?" di Selena Frasson e Claudio Rosa sulle condizioni nel carcere minorile Beccaria di Milano, con tutor Pietro Suber di Mediaset, vince il Premio Libera Giovani assegnato dai 300 studenti dell'istituto Majorana di Moncalieri (Torino), in collaborazione con Libera Piemonte.

Le altre tre inchieste finaliste del Premio Morrione, realizzato in collaborazione con la Rai, sono quella video "La Propaganda del gas" di Teresa Di Mauro, Vittoria Torsello e Lorenzo Urzia, tutor Raffaella Pusceddu di Presadiretta e Il fattore Umano Rai3; quella multimediale "Petrolio Bianco" di Francesca Trinchini sul costo ambientale e sociale della transizione green verso le rinnovabili, tutor Lorenzo Di Pietro di Agorà Rai 3; il radio-podcast "Case per finta" di Susanna Rugghia e Federica Tessari; tutor Daria Corrias, Rai Radio 3. I finalisti sono stati supportati anche dal tutor legale Giulio Vasaturo, dal tutor audio video Francesco Cavalli, dal tutor musicale Pietro Ferri, dal tutor multimediale Stefano Lamorgese.

Il giornalista, autore e regista Domenico Iannacone ha ricevuto il Premio Baffo Rosso 2023, la giornalista e scrittrice Vera Politkovskaja il riconoscimento "Testimone del Premio Roberto Morrione" .

L'inchiesta video vincitrice Brucia la Terra andrà in onda su Rainews24 venerdì 3 novembre, e le finaliste Chi li ascolterà? a La propaganda del gas sabato 4 e domenica 5. Le tre inchieste verranno presentate inoltre a Roma lunedì 30 ottobre al Festival Eurovisioni, presenti autori e tutor. La giuria del premio, riservato a chi ha meno di 30 anni, è presieduta da Giuseppe Giulietti.



