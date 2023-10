Ad Alessandria manifestazione 'Palestina libera' per stop guerra

Almeno duecento persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato alla manifestazione organizzata in piazza Marconi ad Alessandria per la 'Palestina libera', promossa dal Centro di cultura islamico cittadino e dalla Comunità della provincia, con l'adesione di diverse associazioni.

'Bombardare bambini non è autodifesa'; 'Stop alla guerra.

Basta al massacro', alcuni dei cartelli esposti. "La situazione delle popolazioni di Gaza e Palestina è drammatica - uno degli interventi -. È necessario permettere l'apertura di canali per fare arrivare aiuti umanitari e cibo. E anche interrompere la prigionia 'a cielo aperto' di quasi 2 milioni di persone".





