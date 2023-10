Nocciola d'oro delle Langhe conferita allo chef Cannavacciuolo

La Nocciola d'Oro delle Langhe è stata conferita quest'anno allo chef Antonino Cannavacciuolo. La consegna è avvenuta oggi, durante la cerimonia per l'inaugurazione della 12/a edizione della Nocciola Piemonte igp delle Langhe protagonista nel Salotto dei gusti e dei profumi nell'ambito della 93/a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba (Cuneo), che prosegue fino al 1 novembre.

"Antonino Cannavacciuolo, con una storia di quasi 25 anni di successi, sette stelle Michelin e oltre 250 collaboratori - ha detto il sindaco di Alba, Carlo Bo - ha più volte ribadito che la sua missione principale è quella di favorire l'eccellenza.

Per questo è il nostro compagno di viaggio ideale, perché anche noi puntiamo all'eccellenza. Altro protagonista è il nostro presidente della Regione, Alberto Cirio che da sempre è vicino alla sua città e al territorio di Langhe e Roero".

Prima di ricevere il riconoscimento, Cannavacciuolo ha parlato dell'accostamento culinario tra il limone e la nocciola, della scelta obbligata dell'alta qualità in cucina, del rispetto del lavoro manuale di chi opera nell'agricoltura, nella pesca e negli allevamenti. Lavoro faticoso da remunerare adeguatamente, secondo Cannavacciuolo.

L'iniziativa è stata organizzata dall'Ente fiera della nocciola e prodotti tipici dell'Alta Langa con la collaborazione con l'Ente fiera nazionale del Tartufo Bianco d'Alba, l'Unione montana Alta Langa, il consorzio turistico Langhe Monferrato Roero, l'Associazione commercianti Albesi e il supporto della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA