Furto in autogrill sull'A26, denunciato ladro di alimentari

Entrato nell'autogrill Monferrato Est, sulla A26 Genova - Gravellona Toce, nel territorio di Occimiano (Alessandria), un uomo raggiunge la zona per la vendita e, una volta abilmente rimossi i dispositivi antitaccheggio, si dirige verso l'uscita. Gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Casale Monferrato Sud, avvisati dal personale dell'autogrill, rintracciano il ladro vicino alla propria auto. All'interno rinvengono un grosso quantitativo di prodotti, molto probabilmente bottino anche di altri colpi.

A incastrare l'uomo anche i filmati di videosorveglianza, immortalandolo chiaramente in azione. Già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato. Sono in corso indagini per risalire agli esercizi pubblici da cui è stata sottratta la merce, sequestrata.



