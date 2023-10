A26: Rixi, presentare presto progetto per il casello di Predosa

"Dovete presentare il prima possibile l'istanza per il nuovo casello, completata dagli studi e dalle analisi che avete svolto finora, al ministero. Poi sarà avviato il confronto con il concessionario per la progettazione.

Stiamo lavorando alla redazione di un piano di interventi con i concessionari autostradali ed è il momento giusto". Così Edoardo Rixi, viceministro Infrastrutture e Trasporti, durante un incontro, ospitato dal Resort Villa Carolina a Castelletto d'Orba (Alessandria), promosso dalla società Valle Orba Depurazione e organizzato dai Comuni della zona con Fondazione Slala, presieduta da Cesare Rossini. Focus la connessione tra Piemonte e Liguria. In particolare, il progetto del casello di Predosa sull'A26 e l'ipotesi di bretella Predosa-Strevi-Acqui.

"Il casello - sottolinea in una nota Maura Pastorino, sindaca di Predosa - è importante per un'ampia area del territorio che va dall'Acquese all'Ovadese e fino al Novese". Enrico Bussalino, presidente della Provincia, fa sapere che entro fine anno sarà firmata la convenzione con la Regione Piemonte "che finanzia con 400mila euro lo studio di fattibilità tecnica ed economica".

"Fondamentale è l'opportunità turistica rappresentata dall'infrastruttura, che riguarda anche gli stranieri" è convinta l'assessora regionale Vittoria Poggio. "È quello che manca. Partiamo subito", incalza Paolo Lantero, primo cittadino di Ovada. A favore delle nuove infrastrutture anche Fincantieri, Riccoboni Holding, Autotrasporti Pensiero e Unione industriali di Savona.



