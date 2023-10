A Casale nuovo centro diurno per Alzheimer e disturbi cognitivi

E' al civico 1 di piazza Battisti a Casale Monferrato (Alessandria) il centro diurno Mnemosine, inaugurato oggi nella struttura 'Ospitalità casa di riposo'. E' per cittadini affetti da Alzheimer e disturbi cognitivi. Progetto realizzato grazie ai contributi di Comune; Fondazioni Cdr, Cassa di risparmio di Alessandria, Venesio; Service Rotary, Lions, Soroptimist, privati donatori e benefattori. Cura particolare ad ambientazione accogliente e familiare, colori, grafiche, scenografie.

"Se lo puoi sognare lo puoi fare! I sogni si sono adeguati ai tempi", la citazione di Walt Disney, presa a prestito da Alessandra Balestriero, presidente Ospitalità.

"Si tratta di un'eccellenza a livello regionale e nazionale - rimarca il sindaco Federico Riboldi - che arricchisce la comunità di un servizio di avanguardia, di ispirazione anche per città di maggiori dimensioni. Una sinergia tra pubblico e privato che ha portato in breve tempo a un risultato straordinario, guardando avanti, non solo pensando a chi vivrà il futuro, ma anche a chi ha costruito il nostro presente".

L'Ospitalità Cdr è una delle più grandi del Piemonte.

Obiettivo degli amministratori è mantenerla pubblica, sempre più efficace per i bisogni del territorio. "Tra pochi mesi - aggiunge il primo cittadino - dell'altro lato del cortile sorgerà la Casa di Comunità, che significa negli anni a venire medici, paramedici, specializzati, specializzandi, dermatologi, neurologi. Con anche il Centro Diurno Alzheimer si farà dell'Ospitalità un'unicità piemontese".



