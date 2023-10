Truppe Alpine in esercitazione intervengono nel maltempo reale

Si è conclusa oggi l'esercitazione di protezione civile Vardirex (Various Disaster Relief Exercise), che dal 18 al 27 ottobre ha visto le Truppe Alpine dell'Esercito e la Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini (Ana) impegnate insieme sul territorio di Piemonte, Veneto e Abruzzo, con il coordinamento del dipartimento di Protezione Civile nazionale.

Vardirex 2023 è stata organizzata dal Comando delle Truppe Alpine di Bolzano con la collaborazione della Brigata Alpina Taurinense di stanza a Torino e della Protezione Civile di Ana.

Era basata sulla simulazione realistica di due emergenze, un alluvione e un incendio boschivo, inscenate rispettivamente in Piemonte e Abruzzo. Complessivamente sono stati oltre 400 gli uomini e le donne che hanno partecipato, oltre 200 mezzi ed equipaggiamenti.

Nella provincia di Cuneo è stata simulata l'esondazione di un torrente. E poiché in alcuni giorni dell'esercitazione si sono verificate reali situazioni critiche legate al maltempo, la presenza dell'Esercito e della Protezione Civile ha consentito la rimozione di detriti trascinati da una frana e il rafforzamento degli argini di un fiume, nel Saluzzese. Nella giornata conclusiva si è tenuto un meeting nella sede della Provincia di Cuneo: vi hanno partecipato il comandante delle Truppe Alpine, generale Ignazio Gamba, il presidente di Ana, Sebastiano Favero, e Luigi D'Angelo, direttore Operativo del coordinamento Emergenze del dipartimento della Protezione Civile.

Il generale Gamba ha evidenziato "il contributo sul fronte della prevenzione fornito ai territori di Piemonte e Abruzzo dall'edizione 2023 dell'esercitazione Vardirex, attraverso la realizzazione di lavori concreti e stabili di difesa idraulica e antincendio, in aggiunta alla valenza corale dell'addestramento condotto sul campo. Favero ha sottolineato "il ruolo degli Alpini e l'importanza di saper operare insieme, per prevenire le conseguenze delle emergenze naturali ed essere in grado di salvare la vita a chi è colpito dalle calamità".



