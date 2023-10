Tennis: Nitto Atp finals verso sold out, 40% ticket all'estero

Sono una settantina, per un totale di circa 500 lavoratori, le aziende impegnate nell'allestimento del Pala Alpitour e del Fan Village per le Nitto Atp finals di tennis che per il terzo anno consecutivo saranno ospitate a Torino, dal 12 al 19 novembre. E si va verso il sold out totale, "uno dei nostri obiettivi, che sono sicuro raggiungeremo", ha detto Marco Martinasso, direttore generale della Fitp (Federazione italiana tennis e padel". Il 40% ei biglietti sono stati venduti all'estero.

La qualificazione di Jannik Sinner, attualmente numero 4 nel ranking mondiale - l'anno scorso non c'erano italiani alle Nitto Atp finals - "ha aggiunto un motivo di interesse e di vibrante attesa", ha sottolineato Martinasso, guidando la visita dei cantieri. "Il lavoro è a buon punto, nei padiglioni del Fan village è iniziato il 17 settembre, all'interno del Pala Alpitour il 20 ottobre. Novità dell'anno, nel Fan Village suddiviso in tre settori, il 'Play garden' con 4 campi di gioco su una superficie complessiva di 2.400 mila metri quadrati.

Ampliata anche, del 50%, l'area dedicata alla ristorazione, con 15 aziende "selezionate tra le eccellenze del settore", che potranno accogliere fino a 400 persone in contemporanea: sarà aperto come minimo fino alle 23 e comunque almeno per un'ora dopo la fine dell'ultimo match.



