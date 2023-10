Studenti raccolgono rifiuti con campione del mondo plogging

Oltre 200 studenti delle quinte delle scuole secondarie di secondo grado e cinque associazioni hanno partecipato a 'No littering Tortona', gara di raccolta rifiuti in sette quartieri della città organizzata da Azalai (Corse e camminate nel territorio) e Gas (Gruppo acquisto solidale), con il supporto di Gestione Ambiente e Comune.

Sponsor dell'iniziativa Entsorga - azienda che si occupa di tecnologie per il trattamento dei rifiuti - che si è impegnata a donare una cifra, in proporzione ai chili accumulati, alla Fondazione Dream Angels Onlus, nata in memoria del piccolo Tommaso mancato nel 2023, figlio del dipendente Pier Enrico Re.

In corsa anche Renato Zanelli, tesserato Azalai e campione del mondo di plogging (pratica che consiste nel raccogliere gli scarti durante il jogging). I sacchi pieni sono stati ritirati da Gestione Ambiente per essere pesati; proclamazione dei vincitori a metà novembre.

"Abbiamo promosso con grande entusiasmo questo evento che porta finalmente le nuove leve a essere sensibilizzate verso un aspetto a noi caro che - sottolinea Claudio Robbiano, presidente Azalai - siamo sicuri porterà a una maggiore consapevolezza e amore per il proprio ambiente". "Il decoro urbano - rimarca Marco Peretti, ad Gestione Ambiente - è un aspetto fondamentale del senso di appartenenza al luogo". "L'educazione a un corretto smaltimento dei rifiuti deve partire dal coinvolgimento dei più giovani", è convinto il sindaco Federico Chiodi. 'Sporcando si fa e ci si fa del male' il motto alla base dell'impegno del campione Zanelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA