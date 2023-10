Santa Maria Maggiore, mercatino di Natale dall'8 al 10 dicembre

Dall'8 al 10 dicembre a Santa Maria Maggiore (Verbano-Cusio-Ossola) viene organizzata la 24/a edizione del mercatino di Natale. Gli espositori selezionati sono più di duecento: nelle vie e nelle piazze del paese saranno allestite le bancarelle dove saranno in vendita presepi artigianali, casette in pietra e legno, ceramiche e manufatti in vetro soffiato, decorazioni e addobbi natalizi. Sono invece 46 gli espositori di prodotti enogastronomici, tutti provenienti dal Vco. Nel pomeriggio di giovedì 7 dicembre, anteprima dell'evento con il "Flash Christmas Mob" in piazza Risorgimento.

Nel borgo della valle Vigezzo, premiato con la bandiera arancione del Touring Club Italiano, sono attese decine di migliaia di visitatori. L'anno scorso arrivarono un'ottantina di bus.



