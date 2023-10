Riapre il valico del Colle dell'Agnello, fino al 1 novembre

Oggi venerdì 27 ottobre, alle 17, e fino a mercoledì prossimo 1 novembre compreso, riapre al transito dei veicoli la strada provinciale 251 del colle dell'Agnello in alta valle Varaita che, con i suoi 2.744 metri, è il più alto valico alpino transfrontaliero. La decisione della Provincia, assunta insieme alle autorità francesi, vuole consentire il passaggio tra Italia e Francia in vista delle festività di Ognissanti, anche sulla base della convenzione siglata tra Provincia di Cuneo e Département des Hautes Alpes per la gestione congiunta della viabilità del colle.

Da giovedì 2 novembre il Colle dell'Agnello chiuderà al traffico in vista dell'attivo dell'inverno.

Dopo il nubifragio della settimana scorsa, la Provincia riapre al transito anche la strada provinciale 239 Terme di Valdieri e la sp 255 del Colle della Lombarda, che resterà ancora aperto finché le condizioni meteo lo consentiranno, così come per il tratto della strada provinciale 234 in alta valle Po tra il Pian della Regina e Pian del Re.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA