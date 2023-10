Quindici minuti di applausi per la pianista Argerich a Torino

Circa 15 minuti di applausi, 4 richiami in scena, e le ola dei più giovani in galleria: così è stata accolta all'Auditorium di Torino la grandissima pianista Martha Argerich che ieri sera ha inaugurato la stagione 2023-2024 dell'Orchestra sinfonica nazionale della Rai, suonando il Concerto n.1 in do maggiore per pianoforte e orchestra op.15.

Sul podio il maestro Fabio Luisi, direttore emeritl della Osn.

"Un onore avere a Torino una delle più grandi pianiste di sempre", aveva detto Luisi presentando il concerto in Auditorium due giorni fa. A scegliere il programma è stata la stessa Argerich. Nella seconda parte della serata Luisi ha diretto in modo magistrale la Sinfonia n.5 in Mi minore op.64 sul podio di un'orchestra in perfetto equilibrio applaudito a lungo da un pubblico che si è anche in parte alzato in piedi. Il concerto era trasmesso in diretta su Rai 5, su Rai Play, su Radio 3 per il Cartellone di Radio 3 Suite e sul circuito Euroradio.



