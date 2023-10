Mottarone: l'udienza preliminare il 17 gennaio del 2024

Si aprirà il prossimo 17 gennaio l'udienza preliminare per la tragedia del Mottarone (Verbania) in cui gli imputati sono otto, accusati a vario titolo di attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose gravissime.

Lo ha deciso il gup in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Verbania nei confronti di sei persone fisiche e due società, per l'incidente della funivia in cui a maggio di due anni fa persero la vita quattordici persone.

L'udienza si terrà nella Casa della Resistenza a Verbania.





