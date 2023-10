La Gdf di Asti sequestra 70mila prodotti Halloween non a norma

La guardia di finanza di Asti, con l'operazione "Halloween Sicuro", ha sequestrato oltre 70mila prodotti in vendita, che sono risultati privi delle avvertenze di sicurezza. Nel mirino due esercizi commerciali gestiti da cittadini cinesi, uno ad Asti e uno a Castagnole delle Lanze, 70.913 prodotti tra decorazioni e prodotti aventi a tema Halloween e gadget, accessori e giocattoli non conformi alla normativa posta a tutela della salute dei consumatori.

In seguito all'esame dei prodotti, i militari del gruppo di Asti e della tenenza di Canelli hanno notato la difformità delle informazioni riportate sulle confezioni e sulle etichette rispetto a quanto previsto dal codice del consumo.

La merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre i titolari degli esercizi commerciali, oltre a essere stati segnalati alla camera di commercio, rischiano sanzioni amministrative per oltre 8mila euro.



