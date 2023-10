Chiorino, la scuola in azienda per l'orgoglio del Made in Italy

"Raccontiamo il bello e le opportunità che ci circondano contro la narrazione non veritiera di un'Italia in declino: accompagniamo i nostri ragazzi all'interno delle eccellenze del territorio per comprendere meglio cosa ci rende grandi nel mondo, rendendoli così partecipi e orgogliosi del grande valore che il nostro territorio e la nostra Nazione sanno esprimere". A affermarlo è stata l'assessora regionale a Lavoro, istruzione e merito, Elena Chiorino, oggi in visita alla Marchi e Fildi di Biella in occasione delle giornate dedicate a "Fabbriche Aperte", promosse dalla Regione Piemonte.

"Quest'anno - ha aggiunto - ho voluto inserire due nuove progettualità nel piano dell'offerta formativa 23/24 per provare ad affascinare i giovani, che potrebbero trovare ispirazione mostrando loro le reali opportunità che il Piemonte manifatturiero e industriale possono offrire". Per i due bandi "Scuole in Azienda" e "Made in Italy" sono stati investiti dall'assessorato 120mila euro e sono rivolti agli studenti di elementari e medie pubbliche e paritarie del Piemonte.

"Rifiuto - ha sottolineato Chiorino - la narrazione di un'Italia in declino, da cui scappare: è ora di dire basta altrimenti con quale spirito i nostri giovani possono intraprendere il loro percorso formativo per sviluppare le proprie attitudini? Ritengo fondamentale conoscere ed essere consapevoli delle bellezze che esistono intorno a loro, oltre alle possibilità che questo territorio: non dobbiamo dare il "Made in Italy" per scontato, ma raccontarlo e andarne fieri".





