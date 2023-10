Castagne, funghi e zucca per l'autunno a Les Petites Madeleines

Creatività, ricordi delle proprie origini e le storie personali dei membri della brigata sono nella Carta d'Autunno del ristorante Les Petites Madeleines del Turin Palace di Torino, dove la proposta per la stagione delle castagne, dei funghi e della zucca nasce da un coinvolgimento di ciascuno, chiamato dagli chef Giuseppe Lisciotto e Chiara Favole a proporre un piatto che interpretasse il proprio gusto, le memorie della propria infanzia e la propria visione della cucina. Numero limitato di ingredienti per ogni ricetta, così da renderla facilmente leggibile al palato, prodotti ricercati nella qualità e nella provenienza, lavorazioni accorte e impiattamenti essenziali, sono gli altri elementi.

Da un lavoro a più mani ha preso così forma una Carta che abbina a piatti territoriali continuativi (Vitello tonnato, salsa all'antica, sedano e acciughe del Mar Cantabrico, Agnolòt del Plin, sugo di arrosto e crema di nocciole", a proposte che si aprono a nuove interpretazioni, come il Pie di zucca hokkaido, cipolla e gelato al Blu del Monviso, il Raviolo di faraona e zabaione ai peperoni, la Suprema di pollo e cipolla al sale ripiena, l'Astice, topinambur e tartufo nero e il Baccalà marmorizzato al nero di seppia, bietole e bergamotto. Non mancano alcuni classici e insieme fanno capolino in una Carta che celebra "Le verdure, i legumi e i cereali" (Crema di cavolfiore, castagne e nocciole, Zuppa di cereali e legumi, Castagne, funghi e caco di Carmagnola) ricette che profumano di storia e rimandano alle domeniche in famiglia, come i Maccheroncini alle acciughe con olio aromatizzato al peperoncino e pan grattato, in cui emergono i profumi e i gusti incisivi della Calabria, terra d'origine di chef Lisciotto e di Fabio Bertagnoli, capo partita primi piatti. Spazio anche alle degustazioni con le proposte "Vegetariana" e "Les Petites Madeleines", connubbio di terra e di mare.

I dolci si lasciano ispirare dalla stagione e dalla tradizione - Bavarese ai mirtilli e marroni, il Bunet della Tradizione Piemontese e Tiramisù - ma strizzano l'occhio alla sperimentazione come nella Millefiori di bosco, yogurt e yuzu o nel Tramezzino alla nocciola e kumquat con crema alla gianduja.





