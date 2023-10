Alessandria, presidio davanti all'Atc per l'emergenza abitativa

"Risolvere il prima possibile l'emergenza abitativa per le troppe famiglie in difficoltà". E' la reiterata richiesta del Presidio permanente di Castelnuovo Scrivia, con l'appoggio di Usb Asia (Associazione inquilini e abitanti) e SiCobas, oggi davanti alla sede dell'Agenzia Territoriale di Alessandria. Una decina le famiglie assistite nel capoluogo di provincia e Tortona. Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta da Paolo Caviglia, presidente Atc.

"Ci ha anticipato - spiega Antonio Olivieri, portavoce presidio - di avere già convocato tutti i Comuni centri zona per discutere della situazione e che 220 alloggi necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria". Dagli attivisti la proposta di autorecupero: inquilini di famiglie fragili potrebbero eseguire i lavori in economia, per poi scalare dall'affitto i costi sostenuti. "Ad avere la precedenza nell'assegnazione devono essere nuclei con figli minori (4 in un caso specifico) o portatori di handicap, o chi per disperazione si trova costretto a dormire in auto", prosegue Olivieri.

Se entro il 16 novembre non ci saranno riscontri oggettivi, presidio e sindacati torneranno in piazza davanti ai Comuni di Alessandria e Tortona e alla Prefettura. "Intanto, gli enti continuano a mandare le forze dell'ordine per effettuare gli sgomberi. Basta disinteresse e menefreghismo".



