Al Forno Grano di Santena il premio Golosaria

Il pluripremiato Forno Grano di Santena (Torino), diretto da Sergio Scovazzo e Piero Mosso, riceverà il premio Golosaria, durante la diciottesima edizione della rassegna milanese dal 4 al 6 novembre a Milano, confermandosi tra le migliori panetterie d'Italia.

Il Forno, appena insignito del riconoscimento del Gambero Rosso Tre Pani e già due volte vincitore dei concorsi di rilevanza nazionale Una Mole di Colombe, nel 2022 e nel 2023 e Una Mole di Panettoni nel 2022, si spiega così il suo successo.

"Tanto lavoro, anche di squadra, e tanto studio. Tre anni fa, quando ho iniziato a muovere i primi passi nel mondo dei lievitati, non lo avrei mai immaginato. Non ci sono obiettivi irraggiungibili. Se metti nei tuoi sogni mente e tempo, i risultati arrivano. Si può iniziare tardi, sbagliare strada e farcela comunque" commenta il maestro lievitista, Sergio Scovazzo, 30 anni, che prima di appassionarsi dell'arte bianca, nel 2020, lavorava come cuoco.

"Tre anni fa eravamo un piccolo panificio in un paesino di provincia, ma non lo abbiamo mai vissuto come un limite. Questo riconoscimento è simbolo di dedizione e sacrificio. Abbiamo deciso di investire nella qualità e nella comunità, sono molto fiero di noi" aggiunge Piero Mosso.



