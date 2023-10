'Africa. Le collezioni dimenticate', la mostra per restituire

Una mostra per conoscere, combattere gli stereotipi, ricostruire un passato non semplice e restituire. Questo il senso di 'Africa. Le collezioni dimenticate', l'esposizione di 160 opere, in gran parte inedite, ideata dai Musei Reali di Torino con la Direzione Regionale Musei Piemonte e il Museo di Antropologia ed etnografia dell'Università in collaborazione con il Museo delle Civiltà di Roma, in programma da oggi al 25 febbraio nelle Sale Chiablese. Cinque le sezioni, 'Esploratori, avventurieri e consoli', 'Le vie dello sfruttamento: ingegneri in Congo', 'Colonizzare la montagna: il Rwenzori', 'Dalla spartizione dell'Africa all'aggressione coloniale' e l'ultima sala con l'opera 'The Smoking Table' di Bekele Mekonnen. Una tavola con sotto alcuni scarponi e sopra valigie accatastate dalle quali spunta del fumo a rappresentare, spiega l'autore, "che in qualche modo il fuoco del colonialismo non si è mai del tutto spento". "Questa - dice la direttrice dei Musei Reali, Entica Pegalla - non è una mostra d'arte ma un intreccio di storia e persone. Una mostra che parla anche di restituzione, di un patrimonio che, facendo riferimento soltanto a 5 grandi musei del mondo, è fatto di 430mila manufatti provenienti dall'Africa. Mi auguro che questa mostra, che vuol essere un contributo alla decolonizzazione, sia solo un primo passo". Auspicio espresso anche dal consigliere comunale Abdullahi Ahmed che si augura che "la mostra possa far conoscere anche quella parte di Africa che non viene conosciuta o riconosciuta".



