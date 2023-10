A Ilaria Campisi il premio Economia del Futuro

E' l'imprenditrice agricola Ilaria Campisi la vincitrice della III edizione del Premio Economia del Futuro promosso dal Polo del Gusto, presieduto da Riccardo Illy.

La cerimonia di consegna avverrà oggi all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Cuneo) Ilaria Campisi è stata premiata per la sua attività di agricoltrice a Caulonia (Reggio Calabria) e per il suo progetto di recupero di antiche varietà di agrumi, "Arance in viaggio" che mira alla salvaguardia della biodiversità fornendo opportunità di lavoro e facendo "conoscere un'eccellenza e un raro prodotto regionale in tutta Italia e Europa", come riportano le motivazioni.

Il Premio, che è realizzato in collaborazione con Forbes Italia e UNISG di Carlo Petrini, ha in giuria Riccardo Illy, Alessandro Rossi, Francesco Giavazzi, Carlo Cottarelli, Elsa Fornero. I vincitori delle due passate edizioni sono don Luigi Ciotti (2021) e Lucio Cavazzoni (2022). IL premio consiste in un'opera del fotografo Maurizio Galimberti ("Alfabetoscope frottage" tra Alighiero Boetti e Maurizio Galimberti).

"Anche quest'anno sentiamo il dovere di continuare a tenere alta l'attenzione verso una delle sfide più importanti per l'Economia del Futuro, quella del cambiamento climatico: esigerà risposte e soluzioni sempre più immediate e innovative, non solo da un punto di vista puramente agronomico, ma anche da un punto di vista umanitario e di organizzazione", è stato il commento di Riccardo Illy.



