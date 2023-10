A Costigliole d'Asti torna RossoBarbera

Torna, alla sua quarta edizione, "RossoBarbera", manifestazione simbolo di Costigliole d'Asti, il più grande banco d'assaggio dedicato al vitigno Barbera.

L'evento - organizzato dal Comune di Costigliole d'Asti, in collaborazione con il Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato e l'Associazione produttori "Noi di Costigliole" - si terrà dal 3 al 6 novembre e vedrà la partecipazione di circa 200 aziende con più di 300 vini in degustazione.

Tra gli incontri di degustazione anche "Lady B", degustazione dedicata alle donne della Barbera e omaggio a Marisa Leo, "donna del vino", professionista del settore vinicolo che lavorava per la cantina Colomba Bianca Mazara del Vallo, vittima di femminicidio. L'evento comprende una raccolta fondi in favore dell'associazione Palma Vitae di Partanna che si occupa delle donne in difficoltà.

Tra le novità dell'edizione 2023 "Dolce & Barbera", un mix tra vino e pasticceria, con la partecipazione dei pasticceri della Federazione Internazionale di Pasticceria Gelateria Cioccolateria che organizzano demo e degustazioni sul posto. Ad aderire all'edizione di quest'anno anche alcune cantine produttrici di Barbera dall'estero, con il Cooking Tour che prevede collegamenti on line con ristoranti del Giappone, del Brasile e di Taiwan dove lavorano ex-allievi dell'ICIF (ItalianCulinary Institute for Foreigners) di Costigliole d'Asti, che realizzeranno un menu piemontese abbinato alla Barbera.



