Unione consumatori, per luce e gas aggravio di 350 euro

Nell'autunno-inverno 2023/2024 le bollette di luce e gas produrranno un aggravio di spesa di 350 euro, in media a famiglia, in Piemonte, secondo lo studio condotto dall'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale dell'Unione nazionale consumatori.

La combinazione di "conflitti in Ucraina e Israele, recessione e inflazione", fa prospettare - secondo il legale "un nuovo autunno-inverno da 'incubo' energetico. Come sempre in questi casi, i bonus e gli aiuti di Stato per farvi fronte rischiano di rivelarsi insufficienti, stante l'evoluzione complessa degli scenari in gioco".

A preoccupare - fa notare l'avvocato Polliotto - è "la previsione, rilasciata dalla maggior parte degli operatori del comparto, di un rincaro complessivo medio per la prossima stagione fredda pari a circa 350 euro annui complessivi per luce e gas a nucleo familiare. Un fatto che tiene conto di alcuni dati oggettivi, con la bolletta di ottobre cresciuta di oltre il 20% rispetto a quella di agosto. E quella di gennaio lieviterà di oltre il 43 per cento. E ciò - spiega Polliotto - per via del fatto che Russia e Medio Oriente detengono più del 40% dei giacimenti mondiali di gas, ora più che mai strategici nel delicato equilibrio socioeconomico dei rapporti fra Paesi in guerra e resto del mondo. Un quadro preoccupante - conclude - cui si aggiungono i soliti meccanismi speculativi pronti ad aggravare la situazione".



