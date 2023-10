Traffico illecito di rifiuti, 6 indagati e 5 società sequestrate

Traffico illecito di rifiuti. E' l'accusa nei confronti di 6 persone, due in carcere e 4 con obbligo di firma, destinatarie delle misure cautelari eseguite dai carabinieri forestali di Novara, Torino, Milano e Como su delega della Direzione distrettuale antimafia di Torio. Sono stati sequestrati il 100% delle quote di 5 società coinvolte nell'indagine e 4 capannoni, nel territorio di Trecate (Novara) utilizzati per i traffici illeciti di rifiuti metallici e batterie esauste al piombo.

Le indagini condotte dal Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Novara. che si è avvalso di intercettazioni telefoniche e videoriprese, hanno permesso di individuare due imprenditori novaresi che avevano realizzato un sistema di società, spesso intestate a prestanome.

Nei capannoni sono transitate, tra il febbraio 2019 e l'aprile 2022, circa 6mila tonnellate di rifiuti, trattati senza alcuna autorizzazione ambientale ricorrendo a documenti falsi che ne mascheravano la provenienza illecita.

Nell'operazione sono stati impiegati oltre 60 carabinieri forestali del Piemonte e della Lombardia. Agli indagati è contestato il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che prevede condanne fino a un massimo di 6 anni di reclusione.



