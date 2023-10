Stellantis investe 1,5 miliardi per il 20% della Leapmotor

Stellantis e la cinese Leapmotor annunciano che la casa automobilistica guidata da Carlos Tavares "prevede di investire 1,5 miliardi di euro per acquistare circa il 20% di Leapmotor", azienda cinese costruttrice di veicoli elettrici. Con l'acquisizione, Stellantis diventa un "significativo azionista" della società cinese.

L'accordo prevede la creazione di Leapmotor International, una joint venture che vede Stellantis al 51% e Leapmotor al 49%, con i diritti esclusivi per le esportazioni e le vendite dei prodotti Leapmotor fuori dalla Cina. "Riteniamo che sia il momento perfetto per assumere un ruolo di guida nel sostenere l'espansione globale di Leapmotor", afferma Tavares.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA