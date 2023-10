Spaccio ai giardini di Alessandria, arrestato ventenne

Dopo un lungo monitoraggio, intensificato dopo le lamentele dei cittadini, gli agenti della Squadra Mobile di Alessandria hanno arrestato un 20enne albanese, notato più volte nei giardini di piazza D'Annunzio mentre incontrava persone a loro volta sotto osservazione da parte delle forze dell'ordine. La perquisizione a casa del giovane ha permesso di trovare 8 etti di hashish e 14 grammi di cocaina. Dopo la convalida il ventenne - già sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali per concorso in tentato omicidio nel 2021 - è tornato in carcere.

Da inizio giugno, proprio nell'area dei giardini e in centro città di Alessandria, sono stati 18 i servizi straordinari, con l'impiego di 32 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte e di unità cinofile. Identificate 1.315 persone (292 già note alle forze dell'ordine), controllate 257 auto e 34 esercizi pubblici.

Complessivamente 17 gli illeciti amministrativi scoperti per possesso di piccole quantità di stupefacente; 14 i grammi di hashish sequestrati, in aggiunta a quelli trovati al 20enne albanese arrestato.



