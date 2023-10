Si riaccendono le Luci d'Artista, nuova opera di Anselmo

Come ogni anno, anche questo autunno torinese riaccende le Luci d'Artista, e si arricchisce di una nuova opera. Le 27 installazioni a cielo aperto illumineranno la città dal 27 ottobre al 14 gennaio, con l'accensione in anteprima, questa sera, di 'L'amore non fa rumore' di Luca Pannoli, installata per la prima volta al Parco Michelotti.

Novità di questa edizione è una nuova opera luminosa, 'Orizzonti', del maestro Giovanni Anselmo, in piazza Carlo Alberto, che "mette in relazione un luogo di Torino con uno spazio globale, geografico e cosmico, per andare oltre il dato spaziale in cui ci si trova a vivere in quel momento". Altre novità sono la curatela di Antonio Grulli, il sito ufficiale di Luci d'Artista, 4 itinerari di trekking urbano che abbinano natura e Luci d'Artista, e il public program 'Accademia della Luce'.

Un programma con tema 'Luce e parola poetica' che prolungherà l'esperienza con uno speciale appuntamento nel mese di giugno che coinvolgerà 6 poeti italiani e stranieri che lavoreranno sul tema della luce attraverso performance, reading e incontri.

Novità di quest'anno è poi la collaborazione con Torino 2025 per realizzare una Luce d'Artista che sarà posizionata su una delle sedi di gara delle Universiadi Invernali, per poi entrare a far parte della collezione delle Luci della città.

Infine, una delle opere, 'Palomar' di Giulio Paolini, si trasferisce quest'anno alle Scuderie del Quirinale per la mostra dedicata a Italo Calvino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA