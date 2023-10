Scommesse: Christillin, ragazzi devono essere corretti e aiutati

"Mi spiace per questi ragazzi. Sono molto giovani, poco guidati. Mi auguro che le cose si risolvano per loro facendosi curare, perché la ludopatia ricordiamo che è una malattia". Lo ha detto Evelina Christillin a margine della presentazione degli eventi per il bicentenario del Museo Egizio di Torino. "Devono essere corretti e aiutati. Non credo che sconvolga in termini più ampi il mondo del calcio", ha aggiunto.

Mel calcio Christillin è membro del consiglio aggiuntivo della Uefa nel consiglio Fifa.



