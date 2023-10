L'Egizio verso il bicentenario, 'la memoria è il nostro futuro'

Il Museo Egizio è pronto a cambiare volto. Lo farà entro la fine del 2024 grazie a un progetto del valore di 23 milioni di euro, firmato dallo studio Oma (Office for Metropolitan Architecture) che ha vinto il bando lo scorso gennaio. La prima gara sarà lanciata il 15 dicembre, i veri e propri lavori cominceranno nel mese di aprile. Nascerà la Piazza Egizia, un nuovo spazio pubblico aperto a tutti, sarà allestito un giardino egizio nella corte coperta e una nuova sala immersiva all'interno del museo, sarà restaurato il Tempio di Ellesija, donato dall'Egitto nel 1966, che potrà essere visitato gratuitamente. Tra i progetti che partiranno nel 2024 c'è anche il rinnovamento della Galleria dei Re: le statue saranno immerse nella luce naturale attraverso le finestre che verranno riaperte e si vedranno da piazza Carignano. Il nuovo Museo avrà tre ingressi: si entrerà non solo da via Accademia delle Scienze, ma anche da via Duse e via Maria Vittoria. Il giardino e la sala immersiva saranno gratuiti. La corte coperta diventerà il centro nevralgico da cui potrà partire la visita alla scoperta dei 12.000 reperti antichi in esposizione. "Il 12 dicembre aprirà la nuova Galleria Scrittura, 600 metri quadri dedicati ai papiri, un museo nel museo. Ci sarà una galleria dedicata all'archeologia invisibile, con una vetrina su due piani con 8.000 vasi. Tutto sarà trasparente e inclusivo" ha sottolineato il direttore Christian Greco che ha citato tra gli eventi previsti il Capodanno in piazza Castello con l'Egizio protagonista.

"Il Museo ha avuto quest'anno finora 895mila visitatori, speriamo di raggiungere il milione. Celebrare i 200 anni del Museo non è solo un esercizio di memoria, ma significa anche programmare il futuro" ha detto la presidente Evelina Christillin.



