Investito da una volante a Torino, fuggiva da un controllo

Un uomo è stato investito da una volante della polizia durante un inseguimento avvenuto per le strade del quartiere Barriera di Milano, alla periferia di Torino. E' successo in corso Giulio Cesare all'altezza del numero civico 32. Secondo una prima ricostruzione notata dagli agenti l'uomo sarebbe stato notato durante uno scambio di sostanze stupefacenti. Quando il presunto pusher si è accorto della presenza della polizia è fuggito. Durante l'inseguimento - a cui hanno partecipato diverse volanti - spostandosi dal marciapiede verso la carreggiata è stato travolto rimanendo schiacciato tra una volante e un furgone.

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Verde, tra decine di persone che assistevano alla scena, visto anche l'elevato numero di auto della polizia presenti in zona. L'uomo ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco.



