Derubavano anziane al supermercato, arrestati un uomo e 2 donne

Avevano creato una banda specializzata nel furto di borse nei parcheggi del supermercato.

Con quest'accusa un uomo di 33 anni e due donne, di 28 e 30 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Biella. Sono stati sorpresi su un'auto all'uscita dal parcheggio di un supermercato in città. Gli agenti hanno notato la vettura già segnalata per precedenti furti perpetrati a Biella e in altri comuni del nord Italia.

La tecnica usata per i colpi era sempre la stessa: una delle due donne, di 28 anni, si avvicinava alla vittima, intenta a caricare la spesa nell'auto, per chiedere informazioni stradali, nel frattempo la complice rubava la borsa per poi raggiungere l'auto dove ad aspettarle c'era il terzo complice.



