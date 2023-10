Acqua biancastra dai rubinetti di Casale, per Am+ è potabile

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 26 OTT - Biancastra, non trasparente -"appare come del latte annacquato" - per poi tornare normale nel giro di pochi minuti. Fabio Lavagno (Pd), consigliere di opposizione a Casale Monferrato, solleva sui social il problema che da ieri sera, almeno in centro, interessa parte della città..

In attesa di comunicazioni ufficiali di Am+ sollecitate dall'esponente dem, la direzione generale dell'azienda chiarisce che non c'è non alcun rischio per la salute dei cittadini. Sono già state effettuate dal laboratorio le analisi_ l'acqua è potabile.

Il colore biancastro sarebbe da attribuire all'aria nelle condotte, entrata durate manovre di routine sugli impianti.

Questo avrebbe provocato appunto l'effetto latte annacquato. Il settore tecnico sta cercando di individuare da quale impianto sia entrata l'aria per riparare il guasto.



