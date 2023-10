A Torino la Guerlain Boutique presso Sinatra Galerie de Beauté

Apre a Torino la Guerlain Boutique.

Il nuovo spazio firmato Guerlain, caratterizzato da un design lussuoso e moderno, è un'area indipendente all'interno della Sinatra Galerie de Beauté, storica insegna della profumeria Italiana, in piazza San Carlo nel cuore del capoluogo piemontese. Un concept store di oltre 1.000 metri su tre piani che propone tutte le migliori case di profumi, cosmetica, home design, con una champagnerie e servizi personalizzati in ambito beauty.

La fondazione di Guerlain nel 1828 coincide con l'apertura della prima boutique nel cuore di Parigi. Da allora, la Maison, attraverso 5 generazioni di creazioni e creatori, si è espansa in tutto il mondo.



