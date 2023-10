Tour 2024: governatore Cirio, Piemonte celebrerà sua cultura

Con il passaggio del Tour de France, il Piemonte "celebrerà i suoi prodotti, la sua cultura, l'arte, l'architettura": lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, celebrando nell'ambasciata d'Italia la partenza "italiana" del Tour de France 2024. "L'iniziativa - spiega Cirio - è partita dai territori che si sono riuniti per candidare le nostre regioni, è stato un successo importante. Il Tour aveva già fatto qualche incursione nelle nostre montagne, al Sestriere, a Pinerolo. Ma siamo riusciti ad avere la tappa più lunga del Tour de France, parte da Piacenza e arriva a Tortona, poi scende nel cuore del Piemonte, va a celebrare Coppi a Castellania. Ma celebreremo al tempo stesso i nostri prodotti, la nostra cultura. Il Tour passerà ad Alba, cuore del tartufo, poi a Torino".

Per il capoluogo, il sindaco Stefano Lo Russo rende omaggio "al Tour che ha creduto in una scommessa italiana. Torino - ha continuato il sindaco - è la città del lavoro, non è solo la storia dell'Unità d'Italia, la sua prima capitale. E se siamo la città del lavoro, il ciclismo è lo sport della fatica, quello in cui alla fine devi averne più degli altri, preparazione, tecnica, ma alla fine vinci se hai più birra, se ci sei con gambe e cuore, ti sei preparato meglio. Con Torino ha in comune la cultura del lavoro. E niente è più democratico del Tour o del Giro d'Italia, il ciclismo è una grande manifestazione sportiva gratuita, i campioni sono gratis, niente biglietti, ti passano sotto casa. Magia del ciclismo e di una grande competizione come il Tour. E' un messaggio fortissimo, anche per i giovani, tanti ragazzi lontani da questo sport potrebbero avere voglia di comprarsi una bicicletta".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA