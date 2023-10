Piantagione di cannabis nell'Alessandrino, 7 arrestati

I Carabinieri della Compagnia di Alessandria hanno sequestrato una piantagione di cannabis di mezzo ettaro, pari quindi a 5mila metri quadrati, con circa 400 piante alte tra i 2-3metri nel comune di Pietra Marazzi, a pochi chilometri dal capoluogo di provincia. Sette le persone arrestate, tutte residenti nel Milanese e già note alle forze dell'ordine, tra i 29 e 32 anni - : uno ha l'obbligo di dimora, gli altri sono finiti ai domiciliari con braccialetto elettronico.

L'indagine è stata avviata quasi un anno fa, quando gli investigatori, insospettiti dalla costruzione di alcune serre e dall'installazione di videocamere e reti frangivista in un terreno di scarso passaggio, hanno cominciato ad annotare e localizzare i movimenti del gruppo. Appostamenti e pedinamenti, uniti all'attività tecnica, hanno consentito di definire i ruoli di ciascun membro dell'organizzazione, ognuno con mansioni ben definite. giorno durante l'estate, in attesa del raccolto autunnale.

Dall'essiccazione delle piante sono stati ricavati e sequestrati 120 chili di marijuana, per un valore al dettaglio di circa un milione di euro, a fronte di un 'investimento' iniziale stimato in circa 80mila euro.



