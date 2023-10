Forestali, nel Cuneese più di 11mila controlli nel 2023

Sono già oltre 11mila i controlli effettuati nel corso del 2023 dai Carabinieri Forestali di Cuneo. L'attività di contrasto agli illeciti ambientali, condotta in sinergia con i reparti dell'organizzazione territoriale e con le altre specialità dell'Arma dei Carabinieri, ha portato a 230 segnalazioni all'autorità giudiziaria per varie aggressioni all'ambiente e alla contestazione di sanzioni amministrative per oltre 800.000 euro.

I dati sono stati diffusi nel corso della visita odierna al comando di Cuneo effettuata dal generale di corpo d'armata Andrea Rispoli, comandante delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri. Ad accoglierlo il comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo ten. col.

Luca Stella, insieme al comandante del Nipaaf (Nucleo Investigativo) e ai comandanti dei 14 Nuclei Forestali Carabinieri.

Il generale Rispoli ha manifestato apprezzamento per i risultati conseguiti nel contrasto agli illeciti ambientali, ai tagli furtivi, al dissesto idrogeologico e agli incendi boschivi, a tutela del patrimonio agro-forestale e faunistico del territorio.

In seguito ha fatto visita al Comune di Cherasco, dove si è svolto un incontro con il sindaco Carlo Davico.



