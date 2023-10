Ad Alessandria aperto lo Sportello di Rete Dafne Piemonte

Accoglienza, informazione sui diritti, accompagnamento, sostegno psicologico, consulenza medico-psichiatrica. Sono i servizi - gratuiti, riservati e confidenziali - offerti da 'Rete Dafne Piemonte' per l'assistenza alle persone vittime di reati e ai loro familiari.

Inaugurato oggi ad Alessandria, nella sede della Cooperativa Azimut in spalto Gamondio 55, lo Sportello, che sarà aperto martedì (8-9,30) e giovedì (17,30-19). A disposizione 4 educatori, 2 psicologi e altrettanti avvocati. Attivo dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 20 il numero verde 800 919108.

Impegnato in prima linea il Corpo di Polizia Locale. Il comandante vicario Alberto Bassani con Ettore Libener (Azimut) e per la Rete Dafne il presidente onorario Marcello Maddalena, già Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, hanno firmato il protocollo d'intesa.

L'iniziativa - nata nel 2008 a Torino - è sostenuta dalla Regione e dalle Fondazioni Compagnia di San Paolo e Intesa San Paolo onlus e delle Casse di Risparmio Torino, Alessandria, Cuneo, Asti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA