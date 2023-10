Ritrovato anziano disperso nel bosco tra Liguria e Piemonte

I vigili del fuoco di Genova e il soccorso alpino hanno ritrovato un uomo di 81 anni disperso nella notte nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo tra Piemonte e Liguria. Nel pomeriggio di ieri l'anziano si è addentrato da solo nel bosco a Capanne di Marcarolo e col scendere della notte non è più riuscito a rientrare a casa.

Fortunatamente era in possesso del telefono cellulare ed è riuscito a chiedere soccorso. I vigili del fuoco ed il soccorso alpino, sono partiti alla ricerca del disperso, che è stato ritrovato dalla squadra circa quattrocento metri sotto il piano stradale. Infreddolito, ma in buone condizioni di salute, è stato accompagnato fuori dal bosco con le proprie gambe.



