Meno della metà delle aziende della filiera auto pronta al 2035

Meno della metà delle aziende italiane della filiera auto (42,8%) è già orientata alla produzione di componentistica per veicoli ad alimentazione elettrica e a idrogeno, mentre il 16,4% valuta l'uscita dal settore automotive in vista della scadenza del 2035, anno dello stop delle vendite di automobili nuove con motore endotermico.

Per un'impresa su dieci abbandonare è l'unica opzione possibile.

E' il quadro che emerge dall'Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità, indagine della Camera di commercio di Torino e dell'Anfia. Le imprese sono preoccupate anche dell'entrata nel mercato europeo dei produttori cinesi, soprattutto di auto elettriche e ibride: il 36% li considera una minaccia.

"Le nostre imprese mostrano un'attiva capacità di reazione, continuano a muoversi in contesti internazionali e a investire in ricerca e sviluppo per mantenersi competitive" commenta il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina. . "In vista della transizione energetica le imprese del comparto indicano tra le priorità di intervento misure di sostegno agli investimenti per le riconversioni produttive e di incentivazione al reskilling e upskilling dei lavoratori. Grazie all'accordo che l'Anfia ha siglato con il Mimit, queste misure verranno presto definite nell'ambito di un più vasto progetto per rilanciare il settore e la produzione nazionale di autoveicoli" sottolinea Marco Stella, presidente del Gruppo Componenti Anfia.

La componentistica automotive - 2.167 imprese che impiegano 167.000 lavoratori e generano un fatturato di 55,9 miliardi di euro - oggi gode comunque di buona salute. Il 72% delle aziende che hanno risposto all'indagine annuale ha registrato nel 2022 un aumento del fatturato, per la metà superiore al 10%. Si riduce dal 72,9% del 2021 al 68,4% la quota di imprese che ha Stellantis e/o Iveco nel portafoglio clienti. Sale all'80,7% la quota di aziende che dichiara di vendere i propri prodotti sui mercati esteri- Per il 2023 il 49% delle imprese prevede un aumento del fatturato.



