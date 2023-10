Il soccorso alpino salva 2 escursionisti bloccati a 2.900 metri

Sono stati tratti in salvo due escursionisti tedeschi rimasti bloccati a quota 2.900 metri sopra Ceresole Reale, nel Torinese. Due squadre del soccorso alpino hanno completato il recupero all'altezza del bivacco Leonesi che la coppia aveva raggiunto nel tardo pomeriggio di ieri.

Il peggioramento repentino delle condizioni meteorologiche ha costretto gli escursionisti a dare l'allarme intorno alle 19. I soccorritori li hanno raggiunti poco dopo mezzanotte. Il ritorno a valle, sempre a piedi, è stato complicato dalla neve presente al suolo e dalla nebbia a banchi che ha reso difficile il cammino.

I tecnici del soccorso alpino hanno comunque scelto di procedere con il recupero nella notte in virtù del previsto peggioramento del meteo. I due alpinisti sono arrivati a Ceresole Reale in buone condizioni di salute: le operazioni si sono concluse intorno alle 3.30.



