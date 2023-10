Da Cdp 5 miliardi al Piemonte negli ultimi tre anni

Cassa Depositi e Prestiti ha impegnato in Piemonte, negli ultimi tre anni, risorse per circa cinque miliardi a beneficio di oltre 9.300 aziende e 330 enti pubblici, dei quali oltre 1,3 miliardi per progetti infrastrutturali di rilevanza strategica nel settore della mobilità, del trasporto pubblico locale e dell'energia. Ha inoltre effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui per oltre 1,3 miliardi in favore di 366 enti locali e attività di advisory sui fondi del Pnrr per progetti dedicati allo sviluppo del territorio.. Sono alcuni dei numeri illustrati a Torino nella sesta tappa - dopo Napoli, Brescia, Venezia, Firenze e Palermo -del Roadshow di Cdp che proseguirà nei prossimi mesi toccando altre principali città italiane tra cui Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Genova e Verona..

Obiettivo dell'incontro alla Cavallerizza Reale - destinato a diventare, proprio grazie all'intervento di Cdp, un distretto culturale, di formazione e di servizio - è stato quello di presentare gli strumenti e i progetti del gruppo a favore di imprese e pubblica amministrazione per affrontare le sfide legate allo sviluppo sostenibile, all'implementazione del Pnrr, alla rigenerazione urbana, alla digitalizzazione e al miglioramento della coesione sociale. I prossimi appuntamenti si terranno ad Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Genova e Verona.

Cdp ha finanziato in modo diretto 150 aziende della regione per circa 1,4 miliardi e ha sostenuto direttamente 12 startup e pmi innovative nella regione con un impegno di circa 25 milioni.

Nel social housing, Cdp è attualmente impegnato in 25 interventi che prevedono la realizzazione di 1.440 alloggi sociali e oltre 1.800 posti letto in residenze universitarie e temporanee.





