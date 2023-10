Pronto ultimo tratto torinese della ciclabile 'Via della Pietra'

E' stato completato l'ultimo tratto, circa 800 metri, della pista ciclabile 'Via della Pietra' che da Bibiana (Torino) porta al confine con Barge e la provincia di Cuneo, Il taglio del nastro è in programma sabato 28 ottobre, alle 15.30, alla presenza del Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, insieme agli amministratori pubblici locali, La pista ciclabile è stata realizzata sul sedime della ferrovia dismessa Bricherasio-Barge. L'intervento di completamento, realizzato dalla Città metropolitana di Torino, ha previsto il decespugliamento della scarpata del sedime ferroviario esistente e la potatura di alcuni alberi di alto fusto presenti lungo la linea. Si è anche proceduto all'abbattimento di alcuni alberi, che è stato richiesto dall'amministrazione comunale di Bibiana e realizzato per migliorare la fruibilità dalla pista ciclabile.

La pista è larga 3 metri e mezzo ed è stata completata con la segnaletica orizzontale, le delimitazioni laterali e la linea di mezzeria tratteggiata, in raccordo con la parte già esistente.





