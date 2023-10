Premio Oscar Damien Chazelle a Torino, città del suo 'esordio'

Pochi giorni dopo Tim Burton un'altra star al Museo nazionale del cinema: sarà a Torino martedì 24 ottobre Damien Chazelle, il regista statunitense vincitore dell'Oscar e del Golden Globe per 'La La Land'.

Riceverà il premio 'Stella della Mole' in occasione di una masterclass che si terrà alle ore 18.30 nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana; alle 20.30 al Cinema Massimo, introdurrà la proiezione del suo Babylon (2022), black dramedy ambientata nella Hollywood anni Venti, con un cast stellare che include Margot Robbie e Brad Pitt.

"È un vero onore ricevere questo premio e ritornare a Torino, dove ho presentato in concorso il mio primo film 14 anni fa - racconta Chazelle -. Quella visita sarà sempre uno dei miei ricordi più cari: la bellezza della città, il Museo del Cinema, la sensazione di viaggiare indietro nel tempo attraverso la storia del cinema. Il cinema italiano è stato per me molto formativo e, quindi, essere di nuovo qui - nel Paese di Fellini, Pasolini e Visconti - è di per sé un'emozione".

Damien Chazelle "è senza dubbio un genio del nostro tempo destinato a lasciare la sua impronta indelebile nella storia del cinema - dice Enzo Ghigo, presidente del Museo del Cinema - presidente del Museo Nazionale del Cinema - Il suo amore per la Golden Age di Hollywood traspare nella prodigiosa eccellenza dei suoi film: lo stesso amore per il cinema narrativo classico e per quello mondiale contemporaneo che vogliamo celebrare nel nostro museo, trasmettendolo al pubblico e ai visitatori".

Domenico De Gaetano, direttore del Museo del Cinema, evidenzia "la gamma emotiva dei marchi visivi" di Chazelle - che spaziano dal montaggio serrato a un utilizzo virtuosistico del piano sequenza e di eleganti riprese in cinemascope a figura intera".





