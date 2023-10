Premi 'Res Publica' a inviata Rai, Sant'Egidio e artista afghana

Consegnati a Mondovì (Cuneo) i premi internazionali 'Res Publica', attribuiti dall'associazione Buon governo e senso civico' di Beinette (Cuneo) a "singoli e associazioni che si prodigano a favore del bene comune e del senso civico" Quattro le sezioni: "pace e solidarietà", "giornalismo dal fronte", "dignità delle donne", "terra e umanità". Per la prima sezione il premio è stato assegnato alla Comunità Sant'Egidio (Roma), nella persona del segretario generale Cesare Zucconi.

Per la seconda sezione il riconoscimento è andato all'inviata Rai in Ucraina e a Gaza, la giornalista Stefania Battistini.

Il premio nella sezione 'dignità delle donne' è stato conferito all'artista afghana Shamsia Hassani. 'Terra e umanità è stato riconosciuto alla fondazione tedesca Plant-for-the-Planet (Monaco), nella persona del presidente Felix Finkbeiner. I premiati hanno ricevuto di persona la scultura bronzea dell'artista albese Riccardo Cordero che rappresenta l'immanenza del bene comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA