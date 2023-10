Moncalieri Festival a Madrid racconta la storia del jazz

A una settimana dal suo debutto, il 28 ottobre, il 26/o Moncalieri Jazz Festival si è presentato ieri sera a Madrid, all'Istituto Italiano di Cultura, nell'ambito della XXIII Settimana della lingua italiana nel mondo ed in particolare della rassegna 'In scena a Palazzo' promossa dalla direttrice dell'Istituto, Marialuisa Pappalardo.

La "Serata con il Moncalieri Jazz' - questo il titolo dell'evento - ha visto sul palco un gruppo di jazzisti italiani presentare le grandi personalità' del jazz che hanno caratterizzato i vari periodi dell'evoluzione che ha avuto questo genere musicale, dal Dixieland di New Orleans dei primi anni allo Swing delle big bands negli anni Trenta e Quaranta, dal Bepop della seconda metà degli anni Quaranta, al Cool Jazz e all'Hard Bop sino alle avanguardie con il jazz modale passando dalla Fusion al Free Jazz. Compreso un excursus sul tango di Ugo Viola, fondatore e direttore del Mjf con la sua fisarmonica e uno spettacolo per i bambini, Cartoons in jazz.

L'edizione 2023 del Festival, da anni inserito nel circuito I-Jazz, l'associazione italiana appartenente alla Federazione del Jazz Italiano, verrà presentato il 24 ottobre in Municipio a Moncalieri, alla presenza del sindaco e di numerosi artisti.





