Doppio impianto di protesi a cuore battente, dopo prova in 3D

Doppio impianto contemporaneo di protesi, aortica e mitralica, a cuore battente su un paziente di 66 anni, dopo avere prima sperimentato l'operazione su una copia in 3D dell'organo cardiaco. L'intervento, finora rarissimo al mondo e senza precedenti in Italia, è stato eseguito presso la Cardiochirurgia dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, grazie a un'inedita collaborazione tra chirurghi e ingegneri.

La combinazione dei due impianti - spiegano i chirurghi dell'ospedale torinese - è molto difficile da eseguire poiché le due protesi potrebbero 'entrare in conflitto' mettendo a rischio la vita del paziente. Così in questo caso, prima di eseguire il doppio impianto, è stata chiesta la collaborazione di ingegneri meccanici e aerospaziali del Politecnico di Torino. La simulazione in 3D ha garantito la fattibilità dell'intervento.





