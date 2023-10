Corso di musica di Lattes sul podio del premio europeo Belma

"Prima la Musica!" del compositore Nicola Campogrande, il corso di musica di Lattes Editori per la scuola secondaria di primo grado, ha vinto il Bronze Award del Premio Belma, assegnato alla Fiera del Libro di Francoforte.

Tutto il materiale musicale è stato suonato e cantato da 180 musicisti professionisti che hanno realizzato 220 basi (classica, pop/rock, jazz, inni nazionali, colonne sonore, canti popolari e natalizi). Al posto delle musiche Midi (Musical Instrument Digital Interface) con suoni artificiali, sono stati coinvolti musicisti di alto livello, come l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano diretta da Alessandro Cadario, il Trio Debussy, i Giovani Cantori di Torino, il Trio Jazz di Daniele Tione e una band rock nella quale si sono alternati musicisti del calibro di Diego Maggi, Rocco Tanica, Roberto Gualdi.

"Da tempo Lattes ha acceso i riflettori sull'importanza della pratica strumentale e corale a scuola, anche come mezzo per migliorare gli apprendimenti nelle altre discipline - spiega Simone Lattes, a.d. della casa editrice -. A scuola serve più musica e i docenti di musica vanno valorizzati come attori fondamentali della crescita di studenti e studentesse".

I Belma celebrano i migliori materiali educativi d'Europa, vengono assegnati dal 2009.

"L'Italia - interviene Campogrande - è considerata uno dei Paesi più musicali del mondo, ma finora a scuola la musica è stata la Cenerentola delle discipline - aggiunge Nicola Campogrande -. Accettare l'invito della Casa Editrice Lattes a concepire un libro di testo che offrisse una nuova dignità alla materia e coinvolgere, insieme a me, 180 musicisti professionisti che per la prima volta si sono messi al servizio della scuola, è stata una sfida davvero emozionante".

Lattes ha già vinto un Belma nel 2021, Premio Speciale della Giuria, con un testo per le scuole medie che affrontava temi di educazione civica attraverso la vita e l'opera di Dante.



