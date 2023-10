Allegri, favorite sono sempre Inter, Milan e Napoli

"Nel primo tempo non abbiamo concesso niente. Siamo coscienti di dover migliorare, soprattutto nella gestione del pallone, come nell'ultima mezzora". Vola basso, Massimiliano Allegri. Nonostante la sua Juve abbia appena sconfitto il Milan a San Siro. "Non è una partita che cambia molto", prosegue il tecnico della Juve, davanti alle telecamere di Dazn subito dopo il triplice fischio.

"Inter, Milan e Napoli sono le favorite. Noi dobbiamo fare un passettino alla volta"



