A Casa Gramsci è Serena Vestrucci la seconda Miss Uragano

E' l'artista Serena Vestrucci (classe 1986) - presentata dalla galleria Renata Fabbri insieme a Lunetta11 - la second Miss Uragano a casa Gramsci. Si tratta di una serie di appuntamenti espositivi dedicati agli spiriti liberi e femminili di oggi. Il titolo è un omaggio alla figura di Jessie White Mario, avventurosa giornalista d'inchiesta inglese ribattezzata da Mazzini Miss Uragano che si batté con il pensiero e con l'azione per l'indipendenza italiana accanto alle personalità più rivoluzionarie dell'epoca.

Il progetto di Serena Vestrucci Giù le scarpe dal tavolo! trasforma la stanza rossa di Casa Gramsci, opera permanente di Alfredo Jaar, in un'azione dissacrante nei confronti del quotidiano: mazzi di fiori dentro a stivali da pioggia invadono il grande tavolo nero di Jaar portandovi un nuovo senso del tempo e un ribaltamento dello spazio.



