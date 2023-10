'Una rete per la prevenzione', progetto per sicurezza al lavoro

"Incidere efficacemente, anche attraverso una formazione mirata" sul fenomeno degli infortuni sul lavoro nei cantieri edili". E' l'obiettivo del progetto di formazione 'Una rete per la prevenzione' che verrà presentato nel corso del convegno in programma a Torino il 23 ottobre dalle ore 9 alle 13 presso l'Aula Magna 'Giovanni Agnelli' del Politecnico di Torino, alla presenza del prefetto Donato Cafagna.

Il progetto formativo è rivolto ai tecnici delle stazioni appaltanti dei comuni del territorio torinese e dà seguito a quanto previsto dal 'Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili del territorio della città metropolitana di Torino' promosso dalla Prefettura di Torino, nell'ambito dell'attività del Comitato permanente di studio e coordinamento per la promozione della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Nel corso del convegno il prof. Luca Geninatti Satè, dell'Università del Piemonte Orientale, terrà una lectio magistralis dal titolo "Sicurezza sul lavoro e contratti pubblici: obblighi, responsabilità e strumenti di tutela".





